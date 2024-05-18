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Глава Духовного управления мусульман ДНР: В окопы отнесли Кораны, коврики для молитвы
На пленарном заседании XIV Всероссийского форума татарских религиозных деятелей председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин рассказал о том, как священнослужители поддерживают связь с участниками специальной военной операции.
«С ребятами-бойцами мы тоже работаем. Принесли им в окопы Кораны, молитвенные коврики. Имамы, когда у них есть время, приходят к ним, проводят пятничные намазы. Во время войны условия особенно сложные. В освобожденной Авдеевке тоже есть мусульмане. Даст Аллах, мы попросим место для строительства мечети. В ДНР есть города, которые еще не освобождены и не присоединены к России. Мусульмане там боятся. Звонят, спрашивают: „Когда вы придете?“. В этих городах были повреждены мечети. Пять-шесть снарядов упали на нашу мечеть в Донецке, наш сторож подорвался на мине», — рассказал Рашид хазрат.
В своем выступлении он напомнил, что Донецкая Народная Республика уже более года находится в составе Российской Федерации. Весной 2022 года было образовано Духовное управление. Всего в народной республике действуют 7 мусульманских организаций.
«У нас нет страха, есть взаимопонимание. Это особенность нашего региона. Есть взаимное понимание и среди представителей разных религий, и внутри народа. Мы общаемся и с властью, и предприятиями. Вы знаете, что мы — регион, где добывают уголь, у нас много шахтеров-мусульман, особенно татар. Духовное управление — такой центр консолидации», — рассказал Рашид Брагин.
В этом году Всероссийский форум религиозных деятелей проходит в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Форум религиозных деятелей завершится участием делегатов в ежегодном мусульманском сходе «Изге Болгар җыены».
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