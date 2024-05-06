Глава Дрожжановского района РТ рассказал, как немка спасла его прадеда в августе 1942-го

Глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров рассказал о судьбе своего прадедушки Нуруллы Хайруллина, который служил на фронте в годы Великой Отечественной войны. Историю он поведал в рамках акции «Мой герой – моя семья», которая проходит в республике.

По словам рассказчика, его прадед-герой родился в 1922 году в семье крестьянина в далекой Сибири.

«Родители вынуждены были переехать туда в 1921 году из-за голода в Поволжье. В 1924 году семья вернулась на родину. В 1929 году Нурулла поступил учиться в Нурлатскую среднюю школу. Закончил 5 классов. Подростком работал в колхозе «Красный партизан», ухаживал за лошадьми. В 1939 году окончил курсы трактористов и в 1940 году начал работать трактористом», - делится глава района.

Фронтовая жизнь Нуруллы Шайхулловича началась 14 марта 1942 года, когда он, будучи 20-летним юношей, ушел служить в 721 стрелковый полк Хабаровского края. В 1943-м парень принимал участие в Сталинградской битве, в результате которых упомянутый полк понес большие человеческие потери.

В апреле 1942-го прадед главы района попал в плен к фашистам, где находился по август того же года.

«В один из дней обессиленных пленных, среди которых находился мой прадедушка, вели в лагерь. От голода и изнурительной работы Нурулла упал на землю, и немка, проходившая мимо, протянула ему кусок хлеба», - продолжает историю спикер.

Рассказчик подчеркнул, что, не смотря на ожесточенную войну между Германией и Советским Союзом, люди все равно оставались человечными и испытывали сострадание к другим гражданам. Он отметил, что именно благодаря человечному поступку, его родственник остался жив.

Позже всех оставшихся в живых бойцов перевели в созданный 60-ый гвардейский механизированный полк. В этом полку прадед Гафарова служил шофером. Потом он участвовал в освобождении Украины и Польши, Венгрии от фашистов.

День Победы Хайруллин встретил в Венгрии, в городе Торниц. Однако его служба не закончилась в мае 1945 года. Полк, в котором тот служил, двинулся освобождать Австрию от режима фашистов. В итоге Нурулла вернулся домой лишь в декабре 1946-го.

В послевоенное время он до 1955 года работал трактористом в Нурлатской МТС, с 1957 по 1967 годы был шерстоведом в Нурлатской заготконторе, с 1969 года до 1982 года работал лесником в Кугеевском лесничестве. В 1948 году Нурулла женился на молодой учительнице Хайруллиной Амине Гариповне. Они воспитали четырех дочерей и сына.

При жизни его наградили Орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями. Умер герой в 2007 году, когда ему было 85 лет.

«Моя бабушка вспоминала о своем отце Нурулле с большой теплотой. Рассказывала, что он очень любил жизнь, трудился на восстановление страны, был честен и бескорыстен. Его поколению были присущи эти черты, и слова песни «раньше думай о Родине, а потом о себе», полностью характеризовали моего прадедушку. Вечная память и вечная слава нашим дедам, защитившим нашу страну от фашизма! Они остаются живы, пока мы о них помним. И мы очень благодарны им за нашу жизнь!», - завершил свой рассказ Марат Гафаров.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.