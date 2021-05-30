Глава Дрожжановского района: Праймериз — это возможность определить лучших кандидатов

Глава Дрожжановского муниципального района Татарстана Марат Гафаров принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом пишет газета «Родной край».

Свой голос он отдал на центральном счетном участке в селе Старое Дрожжаное, который организован в районном Доме культуры.

По словам главы муниципалитета, праймериз — это еще одна возможность определить лучших кандидатов.

«Если мы хотим, чтобы наше мнение учитывалось при решении вопросов, то важно быть ответственным и необходимо проявить гражданскую активность», — отметил он.

Сегодня в Дрожжановском районе для голосования открыты двери семи счетных участков. Они будут работать до восьми вечера. Во всех участках соблюдаются требования Роспотребнадзора — социальная дистанция, масочный режим, термометрия.