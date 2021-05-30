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Ру Тат
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30 мая 2021  16:14
Эльза Кузнецова

Глава Дрожжановского района: Праймериз — это возможность определить лучших кандидатов

Глава Дрожжановского района: Праймериз — это возможность определить лучших кандидатов
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Глава Дрожжановского муниципального района Татарстана Марат Гафаров принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом пишет газета «Родной край».

Свой голос он отдал на центральном счетном участке в селе Старое Дрожжаное, который организован в районном Доме культуры.

По словам главы муниципалитета, праймериз — это еще одна возможность определить лучших кандидатов.
«Если мы хотим, чтобы наше мнение учитывалось при решении вопросов, то важно быть ответственным и необходимо проявить гражданскую активность», — отметил он.

Сегодня в Дрожжановском районе для голосования открыты двери семи счетных участков. Они будут работать до восьми вечера. Во всех участках соблюдаются требования Роспотребнадзора — социальная дистанция, масочный режим, термометрия.

#дрожжановский район рт #Выборы 2021
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