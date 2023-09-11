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Глава Дрожжановского района доставил собранную сельчанами помощь в зону спецоперации
Глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров побывал в зоне специальной военной операции, где встретился с земляками из числа военнослужащих. О своей поездке он рассказал в Telegram-канале.
Делегация муниципалитета пообщалась с бойцами и передала им помощь, собранную волонтерами и жителями района.
«Встретились с нашими бойцами и передали им собранную гуманитарную помощь. Ребята были нам очень рады. Пообщались с ними, наши земляки передали огромную благодарность каждому, кто вносит свой вклад в общую победу», — заявил руководитель муниципального образования.
«Большое спасибо всем нашим доблестным водителям. Дорога была дальней. Будем продолжать помогать нашим ребятам и дальше», — заключил Гафаров.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Актанышского района Ленар Зарипов доставил собранную жителями муниципалитета помощь в зону спецоперации.
Видео: Telegram-канал Марата Гафарова.
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