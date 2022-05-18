Глава ДНР заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен

Завод «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен, а на его месте появится какой-то другой объект. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

«По заводу „Азовсталь“ учтено мнение мариупольцев, что завод загрязнял [окружающую среду] с момента, как он появился. На месте „Азовстали“ планируются другие проекты. Это, возможно, будет площадка технопарка или жилой район, или парковая зона», — пояснил Пушилин, сославшись на мнение жителей города.

При этом руководитель ДНР намерен восстановить завод имени Ильича, который 15 апреля был занят российскими войсками.

Говоря о планах по развитию Мариуполя, Пушилин сказал, что его предполагается превратить его в город-курорт.

Бои за Мариуполь между войсками РФ, а также Народной милицией ДНР с одной стороны и украинскими силами с другой начались 7 марта. Наиболее ожесточенными они стали в районе завода «Азовсталь», где укрепились подразделения полка «Азов» Национальной гвардии Украины.

Верховный суд России 26 мая рассмотрит вопрос о признании батальона (ныне полка) «Азов» террористической организацией, о чем сообщал «Татар-информ».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции, основываясь только на сведениях из официальных российских источников. Позднее Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.