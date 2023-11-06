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Глава ДНР Пушилин снял с должности мэра Мариуполя Моргуна
Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя Олега Моргуна, подписав соответствующий указ.
«Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя», — сказано в тексте документа, опубликованного на сайте главы ДНР.
При этом Моргун назначен исполняющим обязанности главы города. Нового мэра должен избрать городской Совет, рассказали «Донецкому агентству новостей» в пресс-службе администрации Мариуполя.
Мариуполь окончательно перешел под контроль российских войск 20 мая 2022 года после ожесточенных боев, длившихся почти три месяца. Осенью 2022-го он вошел в состав России после плебисцита о присоединении, прошедшего в ДНР.
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