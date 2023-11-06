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Руc Тат
Политика 6 ноября 2023 16:24

Глава ДНР Пушилин снял с должности мэра Мариуполя Моргуна

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Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя Олега Моргуна, подписав соответствующий указ.

«Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя», — сказано в тексте документа, опубликованного на сайте главы ДНР.

При этом Моргун назначен исполняющим обязанности главы города. Нового мэра должен избрать городской Совет, рассказали «Донецкому агентству новостей» в пресс-службе администрации Мариуполя.

Мариуполь окончательно перешел под контроль российских войск 20 мая 2022 года после ожесточенных боев, длившихся почти три месяца. Осенью 2022-го он вошел в состав России после плебисцита о присоединении, прошедшего в ДНР.

Олег Моргун был назначен мэром Мариуполя в январе 2023 года. В 2015-2016 годах и с 2019 по начало 2023 года был главой администрации Новоазовского района ДНР (находился под ее контролем с осени 2014-го). В 2016–2019 годах руководил городом Ясиноватая под Донецком. По информации ТАСС, Моргун — уроженец Винницкой области. До 2014 года жил в Мариуполе и работал в местных органах МВД.
#донецкая народная республика
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