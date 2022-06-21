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В мире
21 июня 2022  12:10
Розалия Заманова

Глава ДНР Пушилин разрешил принимать на военную службу по контракту иностранцев

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В Донецкой народной республике будут принимать на военную службу по контракту иностранных граждан. Соответствующее постановление подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Первый контракт на прохождение военной службы заключается сроком на год с возможностью продления. Если его действие прекращается в период мобилизации, контракт продлевается автоматически и остается в силе вплоть до ее завершения, следует из документа.

Пушилин ранее заявлял о том, что на фоне участившихся обстрелов ДНР необходимо задействовать дополнительные союзнические силы, в первую очередь России. По его словам, «противник перешел все грани» и «использует запрещенные методы войны».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

#спецоперация на Украине #ДНР #контрактная служба
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