Глава ДНР наградил Айшат Кадырову орденом Дружбы

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову орденом Дружбы, передает РИА Новости.

В своей речи Пушилин особенно выделил вклад чеченского народа в защиту ДНР и России в целом и подчеркнул храбрость министра культуры.

«Вас отличает действительно доброе, смелое сердце, которое и привело вас в Донецк, когда здесь опасно, когда здесь стреляют», — отметил глава ДНР.

Пушилин выразил уверенность, что визит даст старт новым проектам, взаимодействию и укреплению дружбы между Чечней и Донецкой народной республикой.

«Я очень рад вручить вам орден Дружбы», — сказал глава ДНР.

С 11 по 13 мая, в Дни чеченской культуры в Татарстане Айшат Кадырова посетила Казань. Здесь она встречалась с татарстанской коллегой Ирадой Аюповой, посетила музей-заповедник «Казанский Кремль», Дом Дружбы народов РТ и представила свою новую линию одежды.