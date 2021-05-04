Глава Дирекции спортивных проектов: «Флорбол — необычный вид спорта для Казани»

Генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов прокомментировал журналистам проведение в Казани турнира по флорболу в рамках соревнований Специальной Олимпиады. Он признал, что это достаточно новый для столицы Татарстана вид спорта.

«Мы делаем всё возможное, чтобы провести на высоком уровне в Казани состязания Специальной Олимпиады. Флорбол завершает их, ранее в феврале уже прошли соревнования по шести зимним дисциплинам. Этот вид спорта — немножко необычный, но мы уже в прошлом году совместно с Министерством спорта РТ попробовали сыграть во флорбол», — заметил спикер.

Говоря о предстоящих Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады, Денисов выразил уверенность, что в Казани они пройдут в лучшем виде. «Подготовка к играм 2022 года у нас идет в плановом режиме. Единственное, что необычно — это онлайн-формат взаимоотношений с нашими зарубежными коллегами из-за пандемии. Тем не менее мы верим, что в феврале следующего года Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани. И могут стать одними из лучших», — подчеркнул он.

«Мы видим живой интерес со стороны спортивных федераций, которые предлагают включить их дисциплины в нашу олимпиаду. Благодаря Спецолимпиаде наши особенные атлеты имеют возможность развиваться и быть частью общества. Быть в здоровом теле со здоровым духом», — добавил руководитель АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».