Глава Департамента продовольствия Казани подала документы на участие в праймериз ЕР

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

Депутат Госсовета РТ шестого созыва, гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщает территориальное региональное отделение партии.

«Тема здорового питания, формирования здорового образа жизни, как культуры, сегодня звучат совершенно по-другому. Мы занимаемся не только предоставлением услуги безопасного качественного питания детей, но и вопросом пропаганды здорового образа жизни, формирования культуры образа жизни, создания условий. Это вопросы, которые требуют межведомственного взаимодействия. И я считаю, что у меня, как у депутата, становится больше возможностей для того, чтобы решать эту большую глобальную государственную задачу по сохранению здоровья детей», — объяснила свое решение кандидат.

Рима Мухамедшина — член Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, входит в объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие». Имеет звание заслуженного экономиста РТ, награждена медалью РТ «За доблестный труд».

Она подчеркнула, что формирование культуры питания и правильного образа жизни — один из самых важнейших аспектов здоровья для будущего поколения и здоровой нации, и напомнила, какой путь пришлось пройти в Казани по формированию среды школьного здорового питания.

«С 2006 года действует городская программа здорового питания детям. Сделано очень много <...> Сейчас вопросы школьного питания поддержаны абсолютно на всех уровнях. По поручению Президента страны Владимира Путина предоставляется бесплатное питание для учеников начальных классов. По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова для обеспечения этой программы выделяются серьезные средства на ремонт школьных столовых», — сказала Рима Мухамедшина.