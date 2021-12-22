Глава «Деловой России» пригласил Путина на форум общественной организации

Председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик пригласил Президента России Владимира Путина на предстоящий форум организации. Приглашение он озвучил во время сегодняшней очной встречи с главой государства, которая прошла в московском Кремле.

Репик рассказал Президенту, что за 20 лет существования общественной организации ее членами стали более семи тысяч предпринимателей, в основном представителей частного несырьевого бизнеса. «Я надеюсь, что именно такие компании смогут стать основой для перехода на новую модель роста экономики, помочь росту благосостояния граждан, выполнить все указы, национальные цели развития», — сказал Репик, докладывая Путину.

Президент в свою очередь отметил активность членов организации и важность диалога власти и предпринимательского сообщества. «Этот живой диалог с представителями бизнеса для государства крайне важен. Конечно, важен не только диалог, но и реакция верная с обеих сторон, но у нас это в целом получается», — цитирует Путина kremlin.ru.

Глава «Деловой России» поблагодарил Президента за оценку и пригласил его на традиционный форум общественной организации. Репик выразил уверенность, что участие Президента в предстоящем в феврале 2022 года форуме «станет залогом результативности мероприятия».

«Постараюсь, — ответил Президент. — Мне самому всегда очень интересно принимать участие в ваших мероприятиях, потому что они носят не ритуальный, а предметный и деловой характер».

Репик также рассказал Путину о темах, которые наиболее интересны важны для бизнеса и найдут свое отражение на полях предстоящего мероприятия.