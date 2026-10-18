Глава «Деловой России» предложил пересмотреть пороги применения АвтоУСН

Глава «Деловой России» Алексей Репик предложил пересмотреть пороги применения АвтоУСН: сохранить повышенный порог в 60 млн рублей для малого бизнеса, но убрать из режима оптовую торговлю. Об этом он заявил в интервью РБК.

На сегодняшний день режим предусматривает порог по выручке в 60 млн руб. в год, его пользователи освобождены от НДС. Для сравнения, на «классическом» УСН порог без НДС составляет 20 млн руб.

По словам Репика, нужен не просто АвтоУСН – весь УСН должен быть АвтоУСН, автоматизировано должно быть все. Вопрос в другом – каким должен быть необлагаемый НДС порог по выручке. «Деловая Россия», по его словам, всегда была за универсальность подходов. Он считает, что 20 млн руб. – нормальный порог, и снижать его точно не стоит. В каких-то категориях его можно повысить там, где это настоящий малый бизнес. Если убрать оптовую торговлю, можно было бы без драматического эффекта для бюджета сохранить и 60 млн руб., как раньше, сказал Репик.

При этом, когда обсуждаются любые донастройки налоговой системы для малого бизнеса, например в части УСН с объектом «доходы» или «доходы минус расходы», важно не искать ответ на вопрос, как собрать больше денег и как выжать из бизнеса лишнюю копейку. По его мнению, она не лишняя. Скорее наоборот: пусть налог будет еще меньше, чем сейчас, но режим своим существованием не будет генерировать серый сектор, указал он.

Пока же в части АвтоУСН динамика по увеличению количества его пользователей вызывает подозрения, сказал Репик. По его словам, когда 50 тыс. пользователей режима резко превращается в 450 тыс., надо посмотреть, что это за быстро пришедшие компании. Самое неприятное, отметил он, что на обычном УСН с порогом по НДС в 20 млн руб. остались бизнесы, которым повышенный порог в 60 млн руб. был бы не лишним. Речь о самых простых и маленьких региональных бизнесах — гостиницах, кофейнях. А на АвтоУСН перешли торговые компании, в которых часто видно некоторое родство и между собой, и, например, с крупными импортерами. В результате они конкурируют с бизнесом, работающим на основной системе налогообложения, констатировал он.