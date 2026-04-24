Глава Дагестана возмутился нападением на врачей в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил негодование в связи с нападением мужчины на сотрудников Республиканской клинической больницы им. Вишневского в Махачкале. По его словам, действие злоумышленника не поддается никакому объяснению.

«Нападать с ножом на врачей - действие, которое никакому объяснению не поддается. Эти врачи неоднократно участвовали в спасении наших сограждан в разных ситуациях, в том числе по своему профилю. Сейчас за жизнь одного из них продолжают бороться коллеги», – приводит слова руководителя региона ТАСС.

По данным следкома, инцидент произошел в четверг, 23 апреля. Один из посетителей напал с ножом на травматолога и хирурга. Врачи получили серьезные ранения. Заведено уголовное дело о покушении на убийство.