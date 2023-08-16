Глава Дагестана доложил Путину о взрыве в Махачкале – Президент предложил помощь

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня доложил Президенту России Владимиру Путину о взрыве на АЗС в Махачкале. После доклада Путин предложил региону федеральную поддержку.

«Я доложил об обстоятельствах происшествия и о предполагаемых причинах происшествия, <….> и о тех мерах, которые мы приняли», – рассказал Меликов ТАСС.

По его словам, Путин похвалил жителей Дагестана, отметив, что они отзывчивые и помогают друг другу. Также он спросил, какие меры поддержки необходимы региону сегодня, отметив готовность их предоставить.

Напомним, сегодня в Дагестане задержали подозреваемого в причастности к взрыву. Автосервис в Махачкале вспыхнул 14 августа, после чего огонь перекинулся на заправку и спровоцировал взрыв. Пострадали 115 человек, из них 35 – погибли, в том числе трое детей.