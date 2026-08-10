Глава Чувашии выразил соболезнования в связи с атакой на Нижнекамск

Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке беспилотников на Нижнекамск.

«Враг нанёс массированный удар беспилотниками по соседнему Татарстану. К сожалению, есть жертвы. Чувашия вместе со всей страной разделяет эту боль и скорбь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю сил и скорейшего выздоровления, Это очередное проявление бесчеловечности врага, попытка запугать нас, посеять тревогу и страх. Эти действия не сломят нас. Перед лицом таких испытаний мы остаемся едиными и поддерживаем друг друга. В нашей сплочённости и стойкости – наша сила», – написал он в своем канале в MAX.

Напомним, Нижнекамск подвергся атаке беспилотников, в результате которой пострадали производственные и гражданские объекты, также есть погибшие, согласно пресс-службе Раиса РТ.