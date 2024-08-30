Глава Чувашии Николаев поздравил татарстанцев с Днем Республики

Глава Чувашии Олег Николаев поздравил татарстанцев с Днем Республики. Поздравление было опубликовано в телеграм-канале политика.

Николаев отметил, что Татарстан является краем с богатой историей, уникальной культурой и традициями.

«Здесь в мире и согласии проживает более 170 национальностей, среди них и более ста тысяч чувашей. Всех нас объединяет дружба народов, добрососедские отношения, взаимоуважение и желание трудиться во благо процветания общего дома, нашей любимой России», - пишет Николаев.

Он также выразил уверенность в том, что отношения между Чувашией и Татарстаном будут и дальше укрепляться.

«Поздравляю с праздником! Желаю всем жителям Татарстана крепкого здоровья, успехов в делах, высоких достижений. Региону – дальнейшего развития и процветания», - написал Николаев.