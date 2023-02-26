Глава ЦРУ назвал «дерзким» поведение директора СВР во время их встречи в ноябре

Руководитель Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в интервью телеканалу CBS News заявил о «дерзком» отношении со стороны директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина во время их встречи в ноябре 2022 года. Об этом передает РИА Новости.

«Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия, – утверждает Бернс. – Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение [Президента России Владимира] Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость».

По словам руководителя американского агентства, встреча была «довольно удручающей».

Встреча Бернса и Нарышкина, согласно данным СМИ, прошла 14 ноября в турецкой Анкаре. Впоследствии глава СВР подтвердил, что встречался с американским коллегой для того, чтобы обсудить ядерную безопасность и украинскую тематику. Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что беседа состоялась по просьбе американского президента Джо Байдена к Владимиру Путину.