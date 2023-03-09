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Политика 9 марта 2023 21:01

Глава ЦРУ Бернс назвал следующие полгода самыми критичными для противостояния на Украине

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Следующие полгода будут критичными для исхода конфликта на Украине. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса.

«В контексте разведданных следующие несколько месяцев, четыре, пять, шесть, станут критичными на поле боя на Украине», — подчеркнул глава ЦРУ (цитата по РИА Новости).

Бернс допустил, что российские военные смогут добиться тактических успехов. Однако эти достижения не будут значительными, пояснил он, сославшись на данные американской разведки.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Ее начал Президент РФ Владимир Путин.
#Россия и США #ЦРУ #спецоперация на Украине
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