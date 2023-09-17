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Глава Чистополя рассказал о герое СВО, присутствовавшем на послании Минниханова
Глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов рассказал о своем земляке — герое спецоперации, который присутствовал на послании Раиса республики Рустама Минниханова в Госсовете РТ.
«На мероприятии также присутствовали участники специальной военной операции, среди которых был и чистополец Илья Шафиков. Илья — гордость России и нашего города. Он награжден орденом Мужества, медалью „За воинскую доблесть“ II степени. Наш герой!» — написал глава района на своей странице в социальной сети.
Илья Шафиков после службы по призыву заключил контракт с Минобороны и продолжил службу в рядах ВС РФ. Сразу после начала спецоперации оказался на передовой, освобождал город Изюм.
Илья был командиром танка. В июле 2023 года в ходе ожесточенного боя в его машину попала ракета противника, после чего танк загорелся. Будучи раненым, с ожогами, под постоянным обстрелом противника, Илья сумел спастись и вытащил из-под обстрела своих товарищей.
В этом бою Илья получил серьезные ожоги тела, три огнестрельных ранения. После лечения в августе контракт был завершен по состоянию здоровья.
Как сообщается на странице Дворца бракосочетания в соцсети, 9 сентября 2023 года для Ильи оказался одним из самых счастливых дней в его жизни — вместе со своей избранницей Дарьей они создали свою семью.
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