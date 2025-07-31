Глава Чистопольского района посетил подшефный Татарстану Лисичанск

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов посетил подшефный Татарстану Лисичанск. Он встретился с мэром города Эдуардом Сахненко. Во время встречи коллеги обсудили ключевые вопросы городского обустройства, а также конкретные потребности коммунальной сферы города. Отдельное внимание было уделено работе аварийных бригад из Татарстана.

Чистопольский район неоднократно исполнял адресные заявки Лисичанска, направляя материалы и оборудование для нужд муниципальных и коммунальных предприятий города в рамках шефской помощи.

В этот раз в гуманитарный центр Лисичанска доставлен груз, включающий свыше 100 наименований, в том числе тележку для транспортировки поступающей помощи, канцелярские принадлежности, детскую одежду, средства личной гигиены и продукты питания.

Помощь предназначена для персонала гуманитарного центра и жителей города.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Глава Чистопольского района отметил положительные перемены в городе.

«Спасибо вам за работу в таких непростых условиях. Когда я был здесь два года назад, город был пуст. Сегодня здесь снова живут люди. Это главное – люди верят, а значит, все будет хорошо», – отметил Дмитрий Иванов.

В завершение встречи по доброй традиции Дмитрий Иванов вручил Эдуарду Сахненко памятный подарок – командирские часы, произведенные на Чистопольском часовом заводе.

Мэр Лисичанска поблагодарил представителей Татарстана и вручил благодарственные грамоты.

«Благодаря поддержке Республики Татарстан и Чистопольского района мы можем планировать, работать и чувствовать уверенность. Вы постоянно откликаетесь на наши просьбы – искренне и от души. Спасибо вам большое», – сказал Эдуард Сахненко.