Глава Чистопольского района доставил 19 тонн гуманитарного груза в Лисичанск

Глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов вернулся с очередной поездки в зону спецоперации. Делегация доставила 19 тонн гуманитарного груза для жителей подшефного города Лисичанска.

В Волновахе чистопольцы встретились с бойцами, передали им все необходимое для несения службы.

В формировании груза принимали участие предприниматели и бизнесмены района.

«От себя лично хочу выразить огромную благодарность за помощь чистопольцам, Альберту Хуснуллину — за картофель, Владимиру Зайцеву — за предоставленный транспорт», — отметил он.

«Жители и бойцы нуждаются в нашей поддержке, и мы их не подведем, поэтому сбор гуманитарной помощи не останавливаем», — отметил в своем телеграм-канале Дмитрий Иванов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».