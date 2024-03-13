Глава ЦИК Татарстана пояснил, что отличает выборы в республике

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Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев заявил, что республику отличают очень активные избиратели, которые ходят на выборы всей семьей. Об этом он рассказал в прямом эфире ЦУР РТ.

«Я уверен, что наш татарстанский избиратель активен. Я вижу единение и положительный настрой у жителей республики. Я еще раз хочу подтвердить, что мы со всеми членами участковой комиссии Татарстана и России ждем вас на участках 15, 16 и 17 марта. Хорошего вам выбора. Наш лозунг: „Всей семьей на выборы!“», — сказал Кондратьев.

Также глава ЦИК РТ отметил, что на выборы Президента РФ аккредитовано большое количество журналистов — 447 человек из 96 СМИ, включая федеральные издания. Они будут подробно освещать процесс голосования.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).