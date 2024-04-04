Кондратьев встретился с победителями всероссийской олимпиады по избирательному праву

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев провел встречу с победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В региональном этапе приняли участие 12 тыс. школьников, на федеральный этап отобрались 336 человек, а до финала дошли 88 конкурсантов. Олимпиада проводилась с 1 ноября 2023 года по 2 апреля 2024 среди школьников 10-х и 11-х классов.

«Победа ребят во всероссийской олимпиаде — это достижение и гордость республики. Я уверен, что опыт победителей будет востребован во время подготовки к избирательной кампании по выборам депутатов Государственного совета Татарстана 8 сентября. И надеюсь, что теперь знатоки избирательного процесса будут принимать активное участие во всех проектах избирательной комиссии республики», — рассказал Андрей Кондратьев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он отметил, что в этом году в олимпиаде выиграли пять школьников из Татарстана, что является рекордным показателем. Победители и призеры заключительного этапа получили дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение.

«Надеюсь, что льготы, которые ребята получили при поступлении в вуз, постараются реализовать у нас в Татарстане. Кроме того, на базе Казанского (Приволжского) федерального университета работает Школа избирательного права. Благодарю всех наставников и педагогов, которые помогали и сопровождали ребят», — добавил он.

В ходе встречи Андрей Кондратьев рассказал участникам о проектах, реализуемых Центральной избирательной комиссией Татарстана, и пригласил молодежь принять участие в Форуме избирателей «Мой голос». Также он призвал школьников участвовать в лекциях для молодых избирателей, что поможет повысить уровень образованности среди молодежи в части избирательного права. В заключение он вручил конкурсантам памятные подарки.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По итогам соревнований победителями среди участников со всей России стали Станислав Натуралов — ученик лицея №35 Нижнекамска, Мурад Зарипов — воспитанник казанского лицея-интерната №2 и Эльвина Сулейманова — ученица многопрофильного лицея им. А.М. Булатова города Кукмор. Злата Давлетшина из Набережных Челнов и Виктор Мельников из Бугульмы стали призерами олимпиады. Они успешно прошли испытания и ответили на вопросы, касающиеся избирательного права и избирательного процесса.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наше будущее в наших руках, и я рад, что мне предоставилась возможность познакомиться с тонкостями избирательного процесса. Это позволит мне дальше развивать свои навыки в этой области и развивать избирательное движение в Татарстане, что повысит общеправовую культуру», — рассказал победитель Мурад Зарипов.