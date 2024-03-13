Глава ЦИК РТ рассказал, почему татарстанцы не могут проголосовать на выборах электронно

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев рассказал в прямом эфире ЦУР РТ, почему у жителей республики нет возможности проголосовать на выборах электронно, хотя регион чисто технологически давно готов к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ).

«Мы проводили общие республиканские тренировки, и нам перед ними говорили: „Самый большой запрос у молодежи. Без этого у нее нет возможности прийти на избирательные участки“. Мы проверили на этих тренировках. Вы знаете, на каком месте молодежь? На 4-м. На 1-м месте — самый активный возраст — 55−65 лет. Я сам не ожидал. Мы посмотрели — и 45, и 50 лет активны, 35−40 лет активны, и только после этого идет возрастная категория „молодежь“. Для нас было удивительно, что не молодежь самая главная на этих тренировках», — сказал Кондратьев.

В качестве второго фактора, почему Татарстан не участвует в электронном голосовании, он назвал то, что общество еще не пришло к консенсусу. «В партиях, общественных советах идут определенные разговоры, кто-то соглашается, кто-то нет», — отметил он.

По России лишь 26 регионов являются участниками ДЭГ, добавил Кондратьев. Также, по его мнению, электронный формат голосования в будущем должен стать дополнением к привычным выборам, но никак не заменить их.

В качестве успешного опыта глава ЦИК РТ привел сервис «Мобильный избиратель», когда у жителей республики есть возможность проголосовать не по месту прописки.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).