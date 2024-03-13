Глава ЦИК РТ пояснил, как будут учиться дети в школах с избирательными участками

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Татарстане в качестве избирательных участков на президентских выборах страны будет задействована почти половина школ. Как будет организован учебный процесс детей и учителей 15 и 16 марта, в прямом эфире ЦУР Татарстана рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Для учеников данных образовательных учреждений скорректируют расписание, организуют специальные уроки по истории, походы в музеи и занятия на свежем воздухе.

«У нас в Татарстане 1 444 школы, избирательные участки располагаются в 48% от этого общего количества школ, то есть меньше 50%. Министерство образования и науки совместно с управлениями образования муниципальных образований проработало этот вопрос. Во-первых, все школы будут работать в штатном режиме, а те, которые задействованы в избирательном процессе, — там Министерство образования уже отработало корректировки расписания занятий, будут специальные уроки по истории, музеи. Также на свежем воздухе будут организованы спортивные занятия. Это вопрос решенный. Минобразования контролирует этот процесс», — сообщил спикер.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).