Глава ЦИК РТ и мэр Лаишева исполнили «Катюшу» в шествии «Бессмертного полка»

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов спели военные песни во время шествия акции «Бессмертный полк» в городе Лаишеве. К ним присоединились депутат Государственного Совета РТ Дмитрий Самаренкин, представители администрации, юнармейцы и обычные горожане.

Колонна стартовала на улице Пролетарская, затем перешла на улицу Лебедева, потом прошествовала по улицам Декабристов и Горького, а конечной точкой стала Соборная площадь.

Участники «Бессмертного полка» несли гвоздики и портреты защитников Родины. Они исполняли «Пора в путь-дорогу», «Катюша», «День победы», «Три танкиста», «Смуглянка молдаванка», «От героев былых времен» и другие песни, связанные с войной.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов пронес портрет двоюродного брата своего отца — ветерана Великой Отечественной войны, полковника Габделхака Шарипова. Он родился 31 мая 1925 года, на войну ушел в 18 лет. Габделхак тогда уже знал, что трое его братьев погибли на полях сражений.

После войны Габделхак абый закончил Ленинградское высшее военное училище и Академию Генерального штаба в Москве. Военную службу завершил в звании полковника. «Умер мой дядя 16 ноября 2010 года. По сей день он для меня пример стойкости и мужества. Воспоминания вызывают только гордость и безмерную благодарность. Дорогие друзья! Мы должны помнить самоотверженность и подвиги наших родных», — отметил глава района.