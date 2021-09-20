Глава ЦИК призвала не торопиться с подведением итогов выборов в Госдуму РФ

Перед подведением итогов избирательной кампании по выборам в Государственную Думу ФС РФ VIII созыва все жалобы должны быть рассмотрены. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

«Я обращаюсь ко всем моим коллегам в регионах: пожалуйста, настоятельная просьба не торопиться подводить итоги. Мы, Центральная избирательная комиссия, даем вам время для того, чтобы вы максимально тщательно, внимательно приняли все заслуживающие того жалобы и рассмотрели их», — попросила она на заседании Центризбиркома.

Памфилова отметила, что при «малейших сомнениях в чистоте результатов» следует «решительно отменять» выборы по указанным избирательным участкам.

При этом, по словам главы ЦИК, ни одно нарушение не останется без «самой жесткой реакции».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин планировал уже в полдень обсудить с Памфиловой итоги выборов в Государственную Думу.