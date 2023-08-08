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Памфилова назвала российские избиркомы «поистине народными» по сравнению с западными
Избирательные комиссии России «поистине народные», так как число чиновников в них составляет менее 6%, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, именно этим они существенно отличаются от западных.
«У них организуют выборы и считают голоса ведомства, входящие в состав исполнительной власти. А у нас избирательные комиссии поистине народные, в них не менее половины тех, кто представляет все политические силы страны», — приводит ее слова РИА Новости.
Памфилова обратила внимание, что выборная кампания в России представляет из себя «полный срез общества» со всеми политическими, социальными, демократическими, национальными, религиозными, профессиональными аспектами. По словам главы ЦИК, Россия также смогла сохранить и все народности, «включая даже малочисленные народности, языки, традиции». Она подчеркнула, что люди в стране никогда не забывали о своих национальных корнях.
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