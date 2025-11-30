Глава ЦИК Киргизии заявил об отсутствии критичных нарушений на выборах

Центральная избирательная комиссия Киргизии не выявила нарушений, способных повлиять на итоговый результат досрочных парламентских выборов. Об этом сообщил глава ЦИК республики Тынчтык Шайназаров, его слова приводит «ТАСС».

Он подчеркнул, что, по оценке комиссии, серьезных нарушений, которые могли бы отразиться на общих итогах голосования, не зафиксировано. В то же время Шайназаров допустил, что отдельные инциденты на некоторых участках все же могли бы повлиять на локальные результаты.

Избирательные участки на территории Киргизии завершили работу в 20:00 по местному времени (17:00 мск). Согласно данным Центризбиркома, за час до закрытия участков явка составляла 34,31%, что соответствует 1 473 264 проголосовавшим гражданам.