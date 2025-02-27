Глава CIBAFI: Казань – привлекательная площадка для бизнеса в исламском мире

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Международный экономический форум «Россия – исламский мир: KazanForum» играет ключевую роль в популяризации исламских финансов и повышении международной узнаваемости Казани. Об этом заявил генсек Генерального совета исламских банков и финансовых институтов (CIBAFI) Абделилах Белатик в интервью ТАСС.

«Мероприятие имеет большое значение и привлекает внимание иностранных партнеров. Лично я впервые посетил Казань и Татарстан именно благодаря приглашению на этот форум. На внутреннем рынке форум помогает знакомить людей с исламскими финансами – шесть-восемь лет назад о таких инструментах даже не шло речи, а сегодня в ряде банков уже успешно внедряются соответствующие решения», – отметил Белатик.

Он также подчеркнул, что среди стран Организации исламского сотрудничества Казань на сегодняшний день признана привлекательной деловой площадкой с огромным потенциалом. Такого эффекта удалось достичь за последние 10-15 лет, раньше город был малоизвестен на мировой арене.

По мнению Абделилаха Белатика, KazanForum предоставляет уникальную платформу для взаимодействия бизнеса, государства и инвесторов, способствуя реализации совместных проектов.

«Татарстан же, в свою очередь, может значительно увеличить экспорт халяль-продукции в страны ОИС», – добавил глава CIBAFI.