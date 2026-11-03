Глава центра «Халяль» Айдар Газизов получил благодарность Рустама Минниханова
Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность генеральному директору Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Айдару Газизову. Соответствующее распоряжение подписал Раис республики.
В документе отмечается, что Газизов получил благодарность за добросовестный труд и вклад в развитие духовно-нравственных традиций, укрепление мира и межконфессионального согласия.
Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» работает при Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Российской Федерации».