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Общество 3 ноября 2026 13:13

Глава центра «Халяль» Айдар Газизов получил благодарность Рустама Минниханова

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Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность генеральному директору Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Айдару Газизову. Соответствующее распоряжение подписал Раис республики.

В документе отмечается, что Газизов получил благодарность за добросовестный труд и вклад в развитие духовно-нравственных традиций, укрепление мира и межконфессионального согласия.

Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» работает при Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Российской Федерации».

#ПроХаляль #халяль-индустрия #благодарность #Рустам Минниханов
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