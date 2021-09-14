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Ру Тат
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14 сентября 2021  14:17

Гинцбург заявил, что Путину будет достаточно семи дней самоизоляции

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Президенту РФ Владимиру Путину будет достаточно соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных случаев коронавируса в его окружении около недели. Однако конкретные сроки остаются на усмотрение специалистов у которых наблюдается российский лидер, заявил генеральный директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. 

Академик РАН заметил, что глава государства поступил мудро, уйдя в такой ситуации на самоизоляцию. 

«С точки зрения медицинских инструкций Путин поступил правильно. Он как законопослушный человек их выполняет, подавая пример всем согражданам, что всем нужно вести себя так же сознательно», — приводит слова Гинцбурга «Интерфакс».

Ранее, как сообщало ИА «Татар-информ», Владимир Путин в телефонном разговоре с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном рассказал, что вынужден соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных случаев Covid-19 в его окружении. Соответственно, Президент России вынужден отказаться от поездки в Душанбе и будет участвовать в мероприятиях ОДКБ и ШОС по видеосвязи.

#Владимир Путин #Коронавирус
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