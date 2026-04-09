Глава центра «Батыр»: В Войсках беспилотных систем обучают на настоящих ударных дронах

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Глава центра «Батыр» в интервью «Татар-информу» рассказал, что в Войсках беспилотных систем военнослужащих обучают не только на симуляторах, но и на настоящих ударных дронах.

«Обучение проводится в течение трех месяцев на полигонах Министерства обороны. Все это время с кандидатом работают, чтобы выяснить, что ему больше подходит – ударный дрон, разведывательный или наземный аппарат. Все это связано с определением его профессиональных навыков. Того, что ему по душе, и что лучше получается. Обучение не ограничивается одними симуляторами, будущие операторы управляют реальными дронами, а после обучения сдают экзамены и получают сертификат об освоении новой профессии», – рассказал глава центра «Батыр» Владислав Кузнецов.

Напомним, что с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ до 2,9 млн рублей, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, открыта отдельная горячая линия, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку «4». Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

