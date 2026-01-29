news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 29 января 2026 15:03

Глава Чечни выступил против продолжения мирных переговоров по Украине

Читайте нас в
Телеграм
Глава Чечни выступил против продолжения мирных переговоров по Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о своей позиции против дальнейших переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине. Заявление он сделал в Кремле, куда прибыл в составе делегации для участия во встрече Президента России Владимира Путина с лидером ОАЭ, передаёт «Ъ».

Кадыров в эфире радиостанции «Маяк» высказал мнение о необходимости довести конфликт «до конца». Он отметил, что выступает против каких-либо переговоров.

Данное заявление прозвучало на фоне прошедших в Абу-Даби трёхсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США. Детали встречи не разглашались, однако её участники оценили мероприятие положительно. Следующий этап диалога запланирован в столице ОАЭ на 1 февраля.

#Рамзан Кадыров #переговоры России и Украины #ОАЭ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

28 января 2026
Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

28 января 2026