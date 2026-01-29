Глава Чечни выступил против продолжения мирных переговоров по Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о своей позиции против дальнейших переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине. Заявление он сделал в Кремле, куда прибыл в составе делегации для участия во встрече Президента России Владимира Путина с лидером ОАЭ, передаёт «Ъ».

Кадыров в эфире радиостанции «Маяк» высказал мнение о необходимости довести конфликт «до конца». Он отметил, что выступает против каких-либо переговоров.

Данное заявление прозвучало на фоне прошедших в Абу-Даби трёхсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США. Детали встречи не разглашались, однако её участники оценили мероприятие положительно. Следующий этап диалога запланирован в столице ОАЭ на 1 февраля.