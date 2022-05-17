Глава Чечни вручил Минниханову медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова»

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Глава Чечни Рамзан Кадыров подписали План мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между двумя республиками. Также они обменялись государственными наградами регионов.

Глава Чечни вручил коллеге медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики».

В свою очередь Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Рамзану Кадырову государственную награду Татарстана – медаль «100-летие образования ТАССР».

Рустам Минниханов отметил много направлений для сотрудничества между Татарстаном и Чечней. Казань заинтересована в увеличении поставок КАМАЗов, продукции машиностроения.

Республика также может расширить поставки товаров народного потребления и продовольствия, развивать сотрудничество в сфере промышленности, строительных материалах, в поставках высокотехнологичного медицинского оборудования.

Кроме того, есть возможности для развития сотрудничества в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, туризм, культура.

Президент РТ отдельно поблагодарил руководство Чеченской Республики за поддержку татар, проживающих в регионе.

Рустам Минниханов также, пользуясь случаем, поздравил всех со 100-летием Чеченской Республики, которое отмечается в 2022 году. Он поблагодарил за проведенные в Татарстане Дни культуры Чеченской Республики. По словам Президента Татарстана, Дни культуры были организованы и проведены на самом высоком уровне.