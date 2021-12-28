Глава ЦБ заявила, что пик роста цен на недвижимость в России пройден

В России наблюдался рост цен на недвижимость, но сейчас пик пройден, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, что они не будут расти такими темпами», — сказала Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».

В 3 квартале 2021 года стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке выросла на 14,6% с учетом инфляции 7,1%.

Председатель ЦБ отметила, что ценообразование зависит от многих факторов, в частности, от предложения, которое сейчас увеличивается.

«Мы видим, что предложение жилья сейчас растет, квадратных метров растет. В принципе, конечно, тот рост цен на жилье, который произошел, он очень большой, и как минимум рост цен на жилье должен серьезно замедлиться», — предположила она.

По словам Набиуллиной, торопиться с ипотекой на жилье также не следует, нужно исходить из индивидуальных условий, «смотреть внимательно и по ситуации».

Вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ будет происходить и увеличение ставок по ипотеке, напомнила руководитель Банка России.

Однако, она обратила внимание на то, что рост ипотечных ставок будет меньше, чем рост инфляции и увеличение ключевой ставки.

«Если есть доверие к денежно-кредитной политике, что Центральный банк проводит политику, которая направлена на ограничение инфляции, то ставки по ипотеке не будут расти так же быстро», — подчеркнула Набиуллина.