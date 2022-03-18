Глава ЦБ: После снижения ажиотажного спроса цены на продукты нормализуются 

Запасов продуктов питания в России достаточно и их производство продолжается, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина после заседания совета директоров ЦБ.

«Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, — это продукты длительного хранения: крупа, мука, макароны, сахар. Большая часть таких товаров производится в России, из отечественного сырья. Запасов этих продуктов достаточно, и их производство продолжается. По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться», – отметила Набиуллина.

Она вновь выступила категорически против ручного регулирования цен.

«Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту и снижению качества продукции. Подчеркну: административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям», – полагает Набиуллина.

При этом она считает важным пресекать злоупотребление компаний доминирующим положением на рынке, картельные сговоры.

«Подстройка относительных цен не может произойти одномоментно. Это означает, что какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим», – заявила глава ЦБ.