Глава Бурятии призвал мужчин нести жен в спальни, чтобы заполнять новый детский сад
Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Телеграм-канале сообщил об открытии в Северобайкальске нового детского сада «Подснежник» и призвал мужчин нести жен в спальню, чтобы сад всегда был полон детьми.
«Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и… ну, вы меня поняли. Работаем», – заявил Цыденов.
Новое учреждение, как сообщил Цыденов, рассчитано на 280 воспитанников и включает 14 групп, спортивный и музыкальный залы, медкабинет, современный пищеблок и игровые площадки.
«Созданы все условия для развития детей», – подчеркнул глава Бурятии.
Алексей Цыденов поблагодарил строителей, педагогов и всех, кто участвовал в реализации проекта.
«Детский сад станет местом радости и первых открытий для ребятишек», – заключил он.
Повышение демографии соответствует целям национального проекта «Семья».