Глава Бурятии призвал мужчин нести жен в спальни, чтобы заполнять новый детский сад

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Телеграм-канале сообщил об открытии в Северобайкальске нового детского сада «Подснежник» и призвал мужчин нести жен в спальню, чтобы сад всегда был полон детьми.

«Мужики, взяли жен на руки, унесли в спальню и… ну, вы меня поняли. Работаем», – заявил Цыденов.

Новое учреждение, как сообщил Цыденов, рассчитано на 280 воспитанников и включает 14 групп, спортивный и музыкальный залы, медкабинет, современный пищеблок и игровые площадки.

«Созданы все условия для развития детей», – подчеркнул глава Бурятии.

Алексей Цыденов поблагодарил строителей, педагогов и всех, кто участвовал в реализации проекта.

«Детский сад станет местом радости и первых открытий для ребятишек», – заключил он.

Повышение демографии соответствует целям национального проекта «Семья».