Глава Буинского района вместе с сельчанами провел старинный обряд для хорошего урожая

На засеянных ячменем полях агрофирмы «Заря» Буинского района Татарстана сельчане провели старинный обряд «задабривания земли». Кадрами в своем Telegram-канале поделился глава района Ранис Камартдинов, который также принял участие в обряде.

Аграрии пригласили гостей «вложить» в почву яйцо и залить его хмельным напитком.

«Нас пригласили „задобрить землю“: после окончания работ издревле наши предки одаривали землю яствами, просили богатого урожая. Присоединились и мы к красивой традиции», — рассказал Ранис Камартдинов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, майские заморозки затронули около 150 гектаров посевов Буинского района. Однако пересев не потребовался, культуры восстановились.

Всего в Буинском районе засеяно 95 тыс. гектаров земли, большая часть — зерновыми культурами. Сейчас аграрии ведут сенокос. Первыми на работы вышли «Заря» и «Авангард».