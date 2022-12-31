Глава Буинского района с сыновьями поздравил семью мобилизованного с Новым годом

Глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов навестил многодетную семью. Глава семьи, Булат, сейчас участвует в специальной военной операции на Украине. Он и его супруга Ольга воспитывают одну общую дочь, Марьям.

При этом вскоре в семье ожидают появления еще одного ребенка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Ранис Камартдинов.

«Семья в ожидании появления пятого малыша, и мы верим, что вскоре его папа вернётся домой живой и здоровый, с победой», — написал глава Буинского района.

В гости вместе с отцом пришли и сыновья Раниса Камартдинова, они вместе передали подарки.

«Рамзан и Рахим тоже внесли свой вклад — подарили малышам шоколадки. Пусть беззаботной будет жизнь всех детей! Поддержку всех семей мобилизованных мужчин района мы продолжаем. Пусть наступающий год убережет от невзгод! Пусть 2023 год будет счастливым для каждой семьи!» — заявил глава.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации, эта семья стала первой в серии встреч главы района и его заместителей с родственниками мобилизованных. Во время таких личных визитов удалось получить объективную информацию о реальных потребностях каждой семьи, были выработаны адресные меры поддержки. Также после серии встреч было принято решение запустить районное волонтерское движение для поддержки семей призванных из запаса.

Специальную военную операцию Россия проводит на Украине с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что делегация из Буинска доставила гуманитарный груз в зону спецоперации.