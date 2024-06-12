Глава Буинского района с сыновьями навестил бойцов спецоперации

В праздничный день глава Буинского района Ранис Камартдинов с сыновьями Рахимом и Рамзаном навестили главных защитников Родины, которые сейчас восстанавливаются после ранений на малой родине. Сейчас таких дома — семеро бойцов, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

На встрече Камартдинов сказал военным обращаться по любому поводу, муниципалитет всегда поддержит и окажет содействие. «Мы должны знать, в чем вы нуждаетесь», — отметил он.

«Провели время за разговорами, узнали об их жизни и пожелали скорейшего выздоровления. Их сила духа и преданность стране вдохновляют. Важно помнить о тех, кто защищает нашу Родину, и оказывать им поддержку», — прокомментировал руководитель.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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