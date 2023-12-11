Глава Буинского района повез в зону СВО более 22 тонн гумпомощи и УАЗ

Из Буинского района отправился очередной гуманитарный груз для участников специальной военной операции. В отправку вошли автомобиль УАЗ и еще три единицы техники, именные посылки от родных, сезонная одежда и десятки других вещей и предметов, необходимых для солдат. В этот раз доставку гуманитарного груза сопровождает глава муниципалитета Ранис Камартдинов.

Ринат Хасанов уже в шестой раз отправляется с гуманитарным грузом из Буинска. «На этот раз мы охватываем все регионы: Луганск, Сватово, потом Донецк, Запорожье, Херсон, везем гуманитарную помощь нашим бойцам», — отметил он.

Ранис Камартдинов рассказал, что буинцы собрали сахарный песок, молочную продукцию, крупяные изделия, тушенку — в общей сложности более 22,5 тонны и 4 единицы техники уехало на передовую для мобилизованных и контрактников.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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