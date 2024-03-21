Глава Буинского района передал семье бойца орден Мужества

Сегодня в средней школе №1 города Буинска почтили память выпускника Александра Хлапова, героически погибшего в зоне специальной военной операции.

Указом Президента России Владимира Путина за смелость и самоотверженность при исполнении воинского долга Александр Хлапов посмертно награжден орденом Мужества. Его на вечное хранение семье погибшего бойца передали глава района Ранис Камартдинов и военный комиссар Радик Тухфатуллин.

Александр Хлапов ушел на спецоперацию по собственному желанию. В апреле 2023 года подписал военный контракт. Служил в одном из именных батальонов. В сентябре погиб при исполнении воинского долга во время минометного обстрела. Среди участников встречи был и сын Александра, названный в честь отца.

«Папа был истинным патриотом своей Родины, был храбрым и целеустремленным, спасибо, что помните его», — сказал Александр.

Александр Хлапов родился 22 марта 1975 года в Буинске. В 1992 году окончил школу №1 и поступил в Тетюшское педагогическое училище. Окончив его, был призван в ряды Вооруженных сил, где служил в танковой части.

«Александр был очень добрым, светлым человеком. Всегда готов прийти на помощь. Для нас он был самым лучшим. Нам его очень не хватает», — сказала мать погибшего Валентина Хлапова.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина