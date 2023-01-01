Глава Буинска навестил ветерана ВОВ и получил приглашение на 103-летие

Глава Буинского района Ранис Камартдинов навестил ветерана Великой Отечественной войны Рауфа Тухватуллина и получил от него приглашение на 103-й день рождения, который долгожитель будет праздновать 5 января.

Ранис Камартдинов на встречу с ветераном взял с собой сыновей.

«Мы с Рамзаном и Рахимом тоже получили приглашение на торжество. Мальчики впервые увидели человека в таком почетном возрасте! С Рауфом Ибрагимовичем вместе пролистали фотоальбом. Теперь в нем появился еще один кадр — фотография нашей прошлогодней встречи», — написал в своем телеграм-канале глава района.

Еще одна фотография появилась и у другого уважаемого ветерана — Анвара Низамова. С ним пришедшие гости вспомнили его боевой путь, просмотрели карту Победы. В армии он отмечал на карте места, где служил и составил личную карту Победы.

«Думаю, мальчикам очень полезно слышать эти рассказы из уст участников тех событий!» — отметил Ранис Камартдинов.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации Буинского района, в муниципальном образовании живут лишь девять участников Великой Отечественной войны.

Рауф Тухватуллин родился 5 января 1920 года в деревне Нижний Наратбаш в Буинском районе. После окончания средней школы в 1939 году поступил в военное училище. Новость о войне застала Рауфа Тухватуллина в Бобруйске, где он учился.

Курсанты стали военными стрелками. В середине июля курсантов сняли с линии обороны и отправили в военный лагерь под Сталинград. Стране нужны были танкисты, поэтому офицеры-автомобилисты прошли срочные курсы.

В ожесточенных боях под Сталинградом немецкие захватчики тяжело ранили Рауфа Ибрагимовича. После госпиталя и выздоровления Тухватуллина определили в учебный танковый батальон для подготовки молодых солдат. Офицер несколько раз просил разрешения воевать на фронте, однако его не отпускали, объясняя, что подготовка будущих танкистов является серьезным и нужным стране делом.