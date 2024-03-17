Глава Бугульмы вместе с женой и сыновьями проголосовал на выборах Президента РФ

В третий день голосования глава Бугульминского района Линар Закиров вместе с супругой и сыновьями проголосовал на избирательном участке №1109, расположенном в спортивном комплексе «Юность».

«Сегодня действительно очень важный день и для нашего города, и для республики, и для всей страны. Многие бугульминцы уже сделали свой выбор в первые дни голосования. Я благодарю всех жителей Бугульминского района, которые проявили активную гражданскую позицию и уже отдали свой голос за будущее России», — прокомментировал градоначальник.

Голосование на избирательном участке №1109, как и на других участках города, началось сегодня ровно в 8 часов.

Уже в первые минуты работы здесь было многолюдно. Исполнить свой гражданский долг спешили и молодежь, и люди старшего возраста. У бугульминцев есть возможность проголосовать до 20 часов.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

В выборах, напомним, участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).