Глава Бугульмы поздравил женщин-педагогов, чьи мужья и сыновья участвуют в спецоперации

Глава Бугульминского района Линар Закиров поздравил жен и матерей мобилизованных и добровольцев, которые находятся в зоне специальной военной операции. Все женщины работают в сфере образования. Для них был организован чайный стол, каждой вручили подарочные наборы и цветы.

Арина Морева преподает математику в школе №6, Светлана Фаррахутдинова трудится учителем математики в школе №8, Ирина Спирина — воспитателем детского сада №9, Екатерина Чайковская — Малобугульминского детсада, Альфира Галяутлинова — заведующей детским садом №2.

«Сегодня день особенный, за этим столом вы — мамы и жены мобилизованных, наших Героев, которые по зову своего сердца и долга отстаивают интересы своей страны», — обратился Линар Закиров к участницам встречи.

Они в свою очередь рассказали о судьбах своих сыновей и мужей. Один из них пошел служить, несмотря на проблемы со здоровьем, другой срочник остался на контракт, зная, куда идет.

Руководитель муниципального образования отметил, что очень приятно видеть очаровательных, улыбающихся и позитивных женщин.

«Сложно представить, что на ваших хрупких плечах лежит такой нелегкий труд — труд педагога. Вы — те люди, которым мы ежедневно доверяем самое дорогое — наших детей. Когда в следующий раз на связь выйдут, передавайте от меня привет. Ждем только с победой! Живыми и здоровыми», — отметил Линар Закиров.

Педагоги местной детской школы искусств вместе со своими воспитанниками подготовили музыкальное поздравление.

«Хочу, чтобы вы всегда помнили, что вы — любимые женщины, мамы и жены. Несмотря ни на что желаю вам бодрости духа и хорошего настроения. Спасибо за то, что вы есть», — сказал глава района.