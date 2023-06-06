Глава Бугульмы поздравил супругу участника спецоперации с рождением сына

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

Глава Бугульминского района Линар Закиров навестил в роддоме супругу мобилизованного военнослужащего, который сейчас находится в зоне спецоперации. Вместе с родственниками и друзьями семьи во время выписки он поздравил маму Сабину с рождением сына.

Мальчика назвали Эмир. Сабина и Эмир уже дома и чувствуют себя хорошо. Это третий ребенок в семье, старшему сыну 13 лет, а среднему — 11.

«От всей души поздравляю с рождением сына! Его папа сейчас выполняет свой гражданский долг, защищает интересы Родины. Это заслуживает уважения. Ждем скорейшего возвращения нашего защитника с победой домой!» — сказал Закиров.

Глава семейства окончил артиллерийское училище, до ухода на спецоперацию трудился воспитателем в Бугульминской кадетской школе-интернате. Как рассказали «Татар-информу», сейчас семья ждет его в краткосрочный отпуск.

Напомним, военнослужащие из зоны спецоперации начали отбывать в первые отпуска в середине марта. Обеспечить отдых бойцам поручил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.