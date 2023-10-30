Глава Бугульминского района вручил бойцам СВО медали «За отвагу»

Участники специальной военной операции из Бугульмы — ефрейтор Тахир Рахматов и младший сержант Денис Закиев — удостоены высоких наград. Военнослужащие в эти дни пребывают в краткосрочном отпуске. Медали «За отвагу» бойцам вручил глава Бугульминского района Линар Закиров на деловом понедельнике.

«Вы — настоящие герои! Ваши заслуги отмечены Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, командованием, сослуживцами, которые плечом к плечу с вами несут боевую вахту. Мы искренне гордимся вами, вашими силой духа, стойкостью, преданностью воинскому долгу», — отметил глава района.

Закиров также поблагодарил родных и близких бойцов.

«Их вера в ваши силы и любовь поддерживала и помогала в минуты опасности. Со своей стороны мы делаем всё возможное, чтобы и вы, и ваши семьи ни в чем не нуждались, были уверены в будущем», — заметил Линар Закиров.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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