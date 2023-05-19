Глава Бугульминского района признался в трепетной любви к пионерии — видео

Глава Бугульминского района Линар Закиров в своем телеграм-канале разместил видеоролик — гимн молодости и любви от бугульминского «Движения первых». Таким образом он поздравил жителей города и района с Днем пионерии.

«101 год сегодня пионерской организации. Многие поколения бугульминцев помнят трепетное отношению к алому галстуку, значку и то чувство гордости, когда принимали в пионеры. Миллионы детей того времени мечтали стать пионерами, ведь это звание означало во всем и всегда быть впереди», — подписал он видео.

В пример глава района привел альтернативу — недавно созданное «Движение Первых».

«Сегодня ребята отдают дань уважения истории нашей страны и возрождают тот дух сплочения, благородства и справедливости. Они исполнили гимн молодости и любви таких же ребят, которые дружили, влюблялись и мечтали. Они верят в искренность и доброту. И клянутся горячо любить свою Родину! С Днем пионерии, друзья!» — поздравил руководитель муниципального образования.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.