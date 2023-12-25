Глава Бугульминского района исполнил мечту ребенка со сложным заболеванием

С просьбой исполнить мечту в волонтерское движение «Добродом» обратилась мама Камиллы Шакировой из Бугульминского района Татарстана. Камилле десять лет, у нее ДЦП. Несмотря на сложное заболевание, девочка очень талантлива и занимается в детской школе искусств.

Девочка мечтала о собственном синтезаторе. Добрым волшебником для нее стал глава Бугульминского района Линар Закиров. За чашкой чая собеседники поговорили об успехах Камиллы. Девочка недавно вернулась из поездки в Великий Устюг, которую организовал благотворитель из Бугульмы.

«Камилла очень талантливая и трудолюбивая. Искренне желаю здоровья. Очень хочется, чтобы всё в жизни нашей юной бугульминки обязательно получилось. А мы всегда будем рядом», — подчеркнул мэр Бугульмы.

Как рассказала мама Миляуша, занятия музыкой и вокалом очень помогают Камилле в процессе реабилитации. О собственном музыкальном инструменте семья могла только мечтать.

«Спасибо за такую акцию, благодаря которой наши мечты воплощаются в жизнь, даря нашим детям радость. Именно после таких случаев мир становится чуточку добрее, а дети счастливее», — заметила Миляуша.

Городская акция «Елочка желаний» проводится в Бугульме уже не первый год. В этом году работники органов местного самоуправления исполняют мечты 20 ребят.